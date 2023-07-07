Sakaryalı gol kralı Büyükşehir Hentbol’da

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı altyapısından yetiştikten sonra uzun yıllar farklı takımların formasını giyen Sakaryalı sağ kanat oyuncusu İbrahim Kerem Yontar ile anlaşma sağlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakaryaspor'un altyapısından yetişen genç sporcu yuvaya döndü

Sezon öncesi hazırlıklarına şampiyonluk planlamasıyla giren Büyükşehir Hentbol takımı altyapısında yetişen ve son 2 yıldır Erkekler Hentbol 1. liginde gol kralı olan İbrahim Kerem Yontar’ı transfer etti. Sakaryalı sağ kanat oyuncusu yeni sezonda Büyükşehir forması altında ter dökecek.

25 yaşındaki başarılı sporcu Büyükşehir altyapısında yetiştikten sonra İstanbul Cent Kolejine transfer olmuş, burada geçirdiği 5 yılın ardından sırasıyla Dora Spor Kulübü, Bahçelievler Belediyesi ve Zeytinburnu Irmak Spor Kulübünde forma giydi. Erkekler Hentbol 1.’Liginde geçtiğimiz sezon attığı 35 golle üst üste ikinci kez gol kralı olan genç sporcu yeniden yuvasına döndü.