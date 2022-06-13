Sakaryalı bocceci milli forma giyecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün bocce branşındaki sporcu Faik Dursun Öztürk, giyeceği ay yıldızlı forma ile Milli Takım'da Türkiye'yi ve Sakarya'yı temsil edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başarı müzesine bir madalya daha ekledi.

İslami Dayanışma Oyunları Bocce Milli Takım seçmelerinde birinci olan Büyükşehirli sporcu Faik Dursun Öztürk, altın madalyanın sahibi olurken, İslami Dayanışma Oyunları ile Akdeniz Oyunlarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Bu kapsamda İslami Dayanışma Oyunları’nda Bocce Milli Takımı için seçmelere katılan Büyükşehirli sporcu Faik Dursun Öztürk, 48 puanla birinci olarak milli takım adına yarışmaya katılacak.

Konya’da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunlarına milli forma ile katılacak olan Öztürk ayrıca Akdeniz oyunlarında da ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek.