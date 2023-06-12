Sakaryalı bocce sporcularından milli gurur

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bocce sporcuları Faik Dursun Öztürk ve Caner Makara, Milli Takım bünyesinde katıldıkları Uluslararası Petank Turnuvası’ndaüçlü takımlar kategorisinde şampiyon oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bocce sporcuları Faik Dursun Öztürk ve Caner Makara, Milli Takım bünyesinde katıldıkları Uluslararası Petank Turnuvası’nda boy gösterdi. 1 ile 4 Haziran tarihleri arasında Yunanistan’ın Preveze şehrinde gerçekleştirilen turnuvada, temsilcilerimiz Faik Dursun Öztürk ve Caner Makara’nın içinde bulunduğu takım, üçlü takımlar kategorisinde şampiyon oldu. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi 92 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, birbirinden heyecanlı görüntülere sahne oldu.