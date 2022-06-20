Sakaryalı bisiklet sporcusuna şampiyonluk rekor getirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Elçin Asadov, Azerbaycan’da yapılan Azerbaycan Ulusal Bisiklet Şampiyonası’nda iki farklı kategoride birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.SAKARYA (İGFA) - Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Elçin Asadov, Azerbaycan tarihinde 17 kez birincilik elde ederek kırılması zor bir rekora da imza attı. Azerbaycan tarihine yaşayan efsane olarak şimdiden adını yazdıran Elçin Asadov, ödülünü Azerbaycan Milli Savunma Sanayi Bakanı MadatQuliyev’in elinden aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sporcularının başarısını gurur verici olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet alanındaki projelerimizi bir bir hayata geçirirken, bu alanda elde ettiğimiz başarı ve şampiyonluklar bizleri ziyadesiyle onurlandırdığını kaydetti. Bisiklet sporunda yapılan çalışmaların ve gösterilen gayretin meyvelerini hızla almaya başladıklarını belirtien Daire Başkanlığı, "Son olarak Azerbaycan’da gerçekleştirilen Azerbaycan Ulusal Bisiklet Şampiyonası’nda sporcumuz Elçin Asadov iki farklı kategoride şampiyon olarak bizlere çifte mutluluk yaşattı.Kendisini elde ettiği bu tarihi başarıdan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.