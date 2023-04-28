Sakaryalı bilek güreşçisi Avrupa yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Akif Can Filiz, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde önemli bir başarıya imza attı. U23 kategorisinde şampiyonaya katılan Filiz, 80 kilogramda Türkiye ikincisi olarak Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir belediyesi bilek güreşi sporcusu Akif Can Filiz, elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

25-29 Nisan tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılan Filiz, şampiyonayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. U23 kategorisi 80 kilogramda şampiyonaya katılan başarılı sporcu, elde ettiği bu sonuçlarla birlikte Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Avrupa Şampiyonası’nda hem şehrimizi hem ülkemizi temsil edecek olan Akif Can Filiz, “Sıkı bir antrenman süreci geçirdik ve şampiyonada iyi bir sonuç aldık. Burada aldığımız sonuçlarla Milli takım bünyesinde Avrupa Şampiyonası’na gideceğiz. Orada da elimden gelenin en iyisini yaparak, hem şehrimize hem de ülkemize bir şampiyonluk armağan etmek istiyorum” dedi.