Sakaryalı Balkan şampiyonlarına bisiklet hediyesi

Balkan Şampiyonasında birincilik ve üçüncülük elde eden Yağmur Şevval Dursun ve Elif Burukoğlu’na Başkan Yüce bisiklet hediye etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 26-28 Mayıs tarihlerinde Karadağ’ın Bar kentinde düzenlenen 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda derece elde eden Sakaryalı öğrenciler Yağmur Şevval Dursun ve Elif Burukoğlu’nu ağırladı.

Elde ettikleri birincilik ve üçüncülük sayesinde podyumda yerlerini alan minik karatecileri, Başkan Yüce hem tebrik etti hem de bisiklet ile ödüllendirdi.

Öğrencileri tebrik ederek bisikletlerinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın ülkemizi, şehrimizi gururla temsil ettikleri her branşta Büyükşehir Belediyesi olarak destek oluyoruz. Balkanlarda güzel bir başarı yakalayan bu iki kızımıza Bisiklet Dostu Şehir Sakarya’da güle oynaya binecekleri bisikletler hediye ettik. Sakarya’mızda mevcut yollarımızın genişletilmesi, bisiklet sayesinde karbon kullanımının en aza indirgenmesi birinci önceliklerimizden. Bisikleti hayatımızın merkezine koyarak bisiklet kullanımını artıracağız. Bu düşünceyle iki kızımızıtekrardan tebrik ediyor, sağlıklı bir geleceğe pedal çevirmelerini temenni ediyorum” dedi.