Sakaryalı Avrupa şampiyonuna Başkan Yüce'den tebrik

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenen Avrupa Amatörler Satranç Turnuvasında şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi satranç sporcusu Berkay Çelik’i makamında ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, satranç sporcusu olan Berkay Çelik’i makamında ağırladı. di.

22 ülkeden toplam 178 sporcu arasında birinci olan Çelik, kazandığı bu başarıyla Başkan Yüce’den tebrik aldı.

Şehre böyle bir başarı getirdiği için sporcuya teşekkür eden Başkan Yüce, çiçek takdim etti.

Spora ve sporcuya verdikleri değeri bir kez daha yineleyerek açıklayan Başkan Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 27 farklı branşta binlerce sporcunun eğitimine destek sağlıyoruz. Vatanına, milletine, şehrine her zaman hayırlı bir şeklide hizmet eden sporcular bizlerin geleceğini oluşturuyor. Yürüttüğümüz çalışmalar ile birlikte gençlerimizin ve çocuklarımızın; gerek sosyal gerek eğitim gerek spor hayatlarını verimli değerlendirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gayret göstermeye de her zaman devam edeceğiz. Ben Avrupa Şampiyonu olan sporcumuz Berkay’ı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.