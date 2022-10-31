Sakaryalı atletlerden çifte başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcularından Ali Turan ve Aydan Demiröz, 9. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusunda sergiledikleri performansla önemli başarılara imza attı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi.

9. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusuna katılan Ali Turan ve Aydan Demiröz gösterdikleri performansla kürsüye çıkmaya hak kazandı.

Sporculardan 60-64 yaş gurubunda mücadele veren Ali Turan birinciliği elde ederken, genel klasmanda ise Aydan Demiröz organizasyonu üçüncü tamamladı.