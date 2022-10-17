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Sakaryalı atletler başarıya doymuyor

SPOR 17.10.2022, 14:29
Sakaryalı atletler başarıya doymuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcularından Ali Turan, Gaziantep’te düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda birincilik elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Gaziantep’te düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda mücadele eden Turan, 21 kilometre koşusunda göstermiş olduğu performansla birincilik elde etti.

Yakın zamanda ağabey acısı yaşamasına rağmen şampiyonada üstün bir başarı sergileyen Ali Turan, herkes tarafından takdir topladı.Bu yıl 4.’sü düzenlenen yarışlara, 25’i milli atlet olmak üzere toplamda 702 sporcu katılım sağladı.

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