Sakaryalı atletizmciden arka arkaya 5 madalya
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, sergilediği performansla adeta gençlere taş çıkartıyor.Çeşitli illerde düzenlenen organizasyonlara katılan Turan, arka arkaya 4 şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, sergilediği performansla adeta parmak ısırtıyor. 60-64 yaş kategorisinde Sakarya’yı temsil eden başarılı sporcu, çeşitli illerde düzenlenen organizasyonlarda toplamda 4 şampiyonluk ve bir ikincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı.
Birbirinden zorlu yarışlara katılan Turan, 11.Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu 60-64 yaş gurubunda birinci, 2.Uluslararası Vestel Yarı Maratonu’nda birinci, Çaycuma 3. Ulusal 15 kilometre Yol Koşusu’nda birinci, Bilgi Nilüfer Yarı Maratonu’nda birinci ve Eskişehir yarı maratonu 10 kilometrede ikinci olarak yarışmayı tamamladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|4
|12
|2. Galatasaray
|4
|10
|3. Rizespor
|5
|10
|4. Trabzonspor
|5
|9
|5. Kayserispor
|5
|9
|6. A.Demirspor
|4
|8
|7. Konyaspor
|5
|8
|8. Hatayspor
|5
|7
|9. Alanyaspor
|5
|7
|10. Beşiktaş
|4
|7
|11. Kasımpasa
|5
|6
|12. Ankaragücü
|5
|5
|13. Karagümrük
|5
|5
|14. Sivasspor
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|3
|16. Başakşehir
|4
|3
|17. Pendikspor
|5
|3
|18. İstanbulspor
|3
|2
|19. Samsunspor
|4
|1
|20. Gaziantep FK
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|5
|15
|2. Manisa FK
|5
|11
|3. Bodrumspor
|5
|10
|4. Gençlerbirliği
|5
|10
|5. Ahlatçı Çorum FK
|5
|9
|6. Bandırmaspor
|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|9
|8. Keçiörengücü
|5
|8
|9. Şanlıurfaspor
|5
|8
|10. Erzurumspor
|5
|6
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Sakaryaspor
|5
|5
|13. Giresunspor
|5
|4
|14. Adanaspor
|5
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|5
|3
|18. Ümraniye
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Arsenal
|5
|13
|5. Brighton
|5
|12
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. Nottingham Forest
|5
|7
|9. Crystal Palace
|5
|7
|10. Fulham
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. M. United
|5
|6
|14. Chelsea
|5
|5
|15. Bournemouth
|5
|3
|16. Wolves
|5
|3
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. Everton
|5
|1
|19. Burnley
|4
|1
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Girona
|5
|13
|4. Athletic Bilbao
|5
|10
|5. Valencia
|5
|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Cadiz
|5
|7
|9. Getafe
|5
|7
|10. Real Betis
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|6
|12. Osasuna
|5
|6
|13. Villarreal
|5
|6
|14. Deportivo Alaves
|5
|6
|15. Mallorca
|5
|5
|16. Celta Vigo
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|3
|18. Granada
|5
|3
|19. Las Palmas
|5
|2
|20. Almeria
|5
|1