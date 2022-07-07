Sakaryalı atletizm takımlarından önemli başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Erkek ve Kız Atletizm Takımları, Denizli’de düzenlenen Kulüplerarası U16 Ligi Türkiye Şampiyonası’nı 7. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kız ve Erkek Atletizm Takımları, Denizli’de düzenlenen Kulüplerarası U16 Ligi Türkiye Şampiyonası’na katıldı.

5-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Büyükşehir Belediyesi Kız ve Erkek Atletizm Takımları, turnuvayı 7. sırada tamamladı.

Kızlarda 18, Erkekler de ise 11 takımın katıldığı müsabakalarda, Emin Hatipoğlu disk atmada 2.’cilik, Yuşa Kâğıt cirit atlamada 3.’cülük ve Kerem Endamlı 300 metre engelli ve üç adım atlama branşında 4.’cülük elde etti.

Zorlu geçen müsabakalarda kızlar kategorisinde Neşe Nur Uçan üç adım atlamada 4. olurken, Aslı Baran cirit atmada 4. ve Begüm Efe 100 metrede 4. oldu.