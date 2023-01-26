Sakaryalı atlet Türkiye Şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcusu Emrullah Keskin, Bursa’da gerçekleştirilen Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası 60 metre yarışında Türkiye Şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Emrullah Keskin, Bursa’da katıldığı Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası’nda rüzgar gibi esti.

60 metre yarışında 7,15 saniyelik dereceyle Türkiye Şampiyonu olan başarılı atlet, gerçekleştirdiği performansla büyük takdir topladı. 24-25 Ocak tarihleri arasında Bursa Osmangazi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, toplamda 672 sporcu boy gösterdi. Birbirinden çekişmeli anlara sahne olan yarışlara, sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Organizasyon sonrası duygularını paylaşan Keskin, “Oldukça verimli ve yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Bugün de burada Türkiye’nin birçok noktasından gelen sporcuların katılımıyla önemli bir organizasyon düzenlendi. Bu yarışmanın bizler için kolay olmayacağını biliyorduk ancak güzel bir sonuç alarak Türkiye Şampiyonluğu elde ettik. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarda da şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye gayret göstereceğim. Bizler bu noktalara gelirken ciddi bir emek ve destek görüyoruz. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Başkanımız Sayın Ekrem Yüce ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.