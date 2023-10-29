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Sakaryalı 7 hentbolcuya 'milli' davet
SPOR 29.10.2023, 11:38
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımının 7 sporcusu Dünya Şampiyonası Elemelerinde yarışacak milli takımların hazırlık kampı kadrosuna davet edildi.SAKARYA (İGFA) - A Milli Takımın 1 Kasım’da Sakarya’da İtalya ile oynayacağı Avrupa Elemeleri karşılaşması için Büyükşehir hentboldan Kaptan Ramazan Döne, Taner Günay, Çetin Çelik, Samet Kanberoğlu, Atakan Şirin ve İlkan Keleşoğlu milli takıma çağrılırken, Afrika Kupası Elemelerinde mücadele eden Fas Milli Takımı kadrosuna da Büyükşehir’in başarılı pivotu Mohammed Miri davet edildi.
2025 IHF Erkekler Dünya ŞampiyonasıAvrupa Elemeleri 1. TurundaA Milli Takım, İtalya ile ilk maçını 1 Kasım'da Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynayacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|10
|28
|2. Fenerbahçe
|9
|27
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Kasımpasa
|10
|18
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Beşiktaş
|9
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Karagümrük
|10
|10
|12. Alanyaspor
|10
|10
|13. Ankaragücü
|9
|9
|14. Antalyaspor
|9
|9
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|9
|9
|17. Başakşehir
|9
|8
|18. Pendikspor
|9
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Gençlerbirliği
|10
|18
|5. Bodrumspor
|10
|17
|6. Bandırmaspor
|9
|16
|7. Manisa FK
|10
|14
|8. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|9. Keçiörengücü
|10
|14
|10. Erzurumspor
|10
|13
|11. Sakaryaspor
|10
|12
|12. Boluspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|10
|10
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|9
|16. Altay
|10
|8
|17. Tuzlaspor
|10
|7
|18. Giresunspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|9
|21
|4. Liverpool
|9
|20
|5. Aston Villa
|9
|19
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|9
|16
|8. West Ham United
|10
|15
|9. M. United
|9
|15
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|9
|11
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|10
|8
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|9
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Barcelona
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|10
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Real Betis
|11
|15
|9. Valencia
|10
|14
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|14
|12. Getafe
|11
|12
|13. Sevilla
|10
|10
|14. Cadiz
|11
|10
|15. Mallorca
|11
|9
|16. Villarreal
|10
|9
|17. Deportivo Alaves
|10
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|11
|3
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