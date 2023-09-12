Sakarya’da basketbol heyecanı geri döndü

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı bu yıl şehrimizi Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde temsil edecek. Kasım ayının ilk haftası başlayacak heyecanı Sakaryalı sporseverler Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndan takip edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da basketbol heyecanı yeniden parkelere taşınıyor. Sporun her alanında verdiği desteğe bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla Büyükşehir Spor Kulübü bünyesinde amatör olarak sürdürülen basketbol branşı yeniden profesyonel liglere taşındı.

Yapılan görüşmeler sonrası geçen yıl Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Samsun Basketbol Akademi’nin lisans hakları alındı ve Basketbol Federasyonuna yapılan başvuru sonucu Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 2. Lig’e katılmaya hak kazandı.

Geçtiğimiz yıl 4 grupta 38 takımın mücadele ettiği Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde bu yılın format şekli henüz belli olmaz iken Basketbol Federasyonu 21 Eylül Perşembe gününü ligde kuraların çekileceği tarih olarak belirlendi. Kasım ayının ilk haftasında başlayacak olan basketbol heyecanını Sakaryalı sporseverler Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda takip edecek. Yönetim, teknik heyet ve sporcu kadrosu şekillenen Büyükşehir Basketbol takımı antrenmanlara hızla başladı. İddialı ve tecrübeli bir kadro kurmayı hedefleyen takıma güçlü isimler kazandırılmaya çalışılıyor.

Bu yıl şehrimizi Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde temsil edecek Büyükşehir basketbol takımında yönetim, teknik heyet ve sporcu kadrosu da şekillenmeye başladı. Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi önderliğinde oluşturulan yönetim ekibinde Basketbol Şube Sorumlusu olarak Turan Bölükbaşı ve genel menajer olarak Barış Erdoğan göreve getirildi. Bu kapsamda teknik heyet kadrosu Başantrenör olarak Erdem Işık, Yardımcı Antrenör olarak Özgür Samsun, Adnan Sevda, Alpay Sipahi ve Masör Ahmet Kara’dan oluştu.

Basketbol heyecanının yeniden parkelere dönmesi sonrası Büyükşehir Basketbol takımı kadrosunu da oluşturmaya başladı. Ligde iddialı ve güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Büyükşehir ilk olarak takım kaptanı olarak Sakarya’nın yetiştirdiği tecrübeli skorer forvet Cihan Amasyalı’yı kadrosuna kattı. Büyükşehir basketbol takımı uzun yıllar bu liglerde forma giymiş sırasıyla Adnan Hepgür, Deniz Alacan, Deniz Ateş, Abdülkadir Gülşen, Kutay Erol, Fırat Töz, Bekir Karlı ve Anıl Sungur’u kadrosuna katarak takımın gücüne güç kattı. Ayrıca yıllarca altyapı takımlarında forma giyen şehrin gelecekleri Haktan Çetin, Sinan Güner, Berat Alcan ve Tolga Sunman A takımın kadrosuna dahil oldu.

2023-2024 sezonunda TB2L’de mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Basketbol takımının kadrosu şu şekilde;

Fırat Töz(Oyun kurucu) Deniz Ateş (Oyun kurucu) Cihan Amasyalı (Skorer forvet) Deniz Alacan (Skorerforvet) Anıl sungur (Forvet) Kutay Erol (Forvet) Bekir Karlı (Uzun forvet) Adnan Hepgur (Pivot) Abdulkadir Gülşen (Pivot) Berat Alcan (Genç oyuncular) Sinan Güner (Genç oyuncular) Haktan Çetin (Genç oyuncular) Tolga Surman (Genç oyuncular)