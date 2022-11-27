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Sakarya zorlu Beşiktaş deplasmanında beraberlik aldı
SPOR 27.11.2022, 09:04
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş ile 26-26 berabere kaldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 10’ncu haftasında ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş’a konuk oldu.
Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Taner Günay, YuriBabenkov, Ramazan Döne, Muhammed Miri, DusanMedic, İbrahim Bircan ve Onur Ersin yedilisiyle başlayan Büyükşehir, ilk devreyi 15-13 geride kapattı.
Mücadelenin ikinci yarısında da karşılıklı sayıların alındığı karşılaşma 26-26 eşitlikle sona erdi.
Büyükşehir’de Ramazan Döne ile Onur Ersin 8’er sayıyla oynadı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|33
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Boluspor
|14
|25
|4. Pendikspor
|13
|24
|5. Keçiörengücü
|13
|24
|6. Samsunspor
|13
|23
|7. Bodrumspor
|14
|22
|8. Manisa FK
|13
|20
|9. Sakaryaspor
|15
|19
|10. Altay
|14
|18
|11. Bandırmaspor
|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
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