Sakarya zorlu Beşiktaş deplasmanında beraberlik aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş ile 26-26 berabere kaldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 10’ncu haftasında ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş’a konuk oldu.

Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Taner Günay, YuriBabenkov, Ramazan Döne, Muhammed Miri, DusanMedic, İbrahim Bircan ve Onur Ersin yedilisiyle başlayan Büyükşehir, ilk devreyi 15-13 geride kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısında da karşılıklı sayıların alındığı karşılaşma 26-26 eşitlikle sona erdi.

Büyükşehir’de Ramazan Döne ile Onur Ersin 8’er sayıyla oynadı.

