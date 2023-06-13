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Sakarya'ya judodan derece geldi
SPOR 13.06.2023, 11:17
Sakarya Büyükşehir Belediyesi judo sporcusu Ayşe Aybüke Aydın, Edirne’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) grup müsabakalarında ikinci oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcusu Ayşe Aybüke Aydın, önemli bir başarıya daha imza attı.
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) grup müsabakalarına katılan Aydın, 48 kilogramda ikincilik elde etti.
Edirne’de düzenlenen turnuvaya Türkiye’nin birçok ilinden sporcular katılırken, zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalar, sporseverler tarafından ilgiyle izlendi.
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