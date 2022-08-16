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Sakarya'ya Bocce’de gümüş madalya geldi

SPOR 16.08.2022, 16:17
Sakarya'ya Bocce’de gümüş madalya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bocce VoloSporcusu Faik Dursun Öztürk, bu yıl 5.’si düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda gümüş madalyanın sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Faik Dursun Öztürk, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Bocce Volo altın nokta tek erkekler disiplininde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Konya’da gerçekleştirilen yarışlarda ülkemizi temsil eden Öztürk, zorlu geçen yarışlarda finalde Cezayirli rakibine karşı çok az farklı kaybederek ikinci oldu.

7 ülkenin sporcusu arasından gümüş madalyanın sahibi olan Öztürk, oyunların önemine vurgu yaparak, böylesine bir organizasyonda kürsüye çıkmanın kendileri için çok büyük önem arz ettiğini belirterek, bundan sonraki süreçte de tüm gayretimi ortaya koyarak kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini söyledi.

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