Sakarya'ya bir başarıda 'bocce'den

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler Bocce Şampiyonasında, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Faik Dursun Öztürk Türkiye üçüncüsü oldu.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye Büyükler Bocce Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye’nin birçok ilinden toplam 600 sporcunun katıldığı şampiyonada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Faik Dursun Öztürk Türkiye 3.’sü oldu.

Büyükşehir Belediyesinde takım antrenörlüğü görevini de sürdüren Faik Dursun Öztürk, 25 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 19. Akdeniz Oyunlarına katılacak. Şampiyonaya Milli Takım bünyesinde katılacak olan Öztürk, hedefinin altın madalya olduğunu ifade etti.

Cezayir’in Oran kentinde düzenlenecek olan şampiyonaya 24 ülkeden 4 bin 500 sporcu ile start verilecek.