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Sakarya Volo Atış Oyunları’ndan dereceyle döndü

SPOR 13.09.2023, 14:47
Sakarya Volo Atış Oyunları’ndan dereceyle döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bocce sporcuları Eda Öztürk ve Yelda Öztürk, Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcularından Eda Öztürk ve Yelda Öztürk, Mersin’de düzenlenen Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası’na katıldı.

8-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Eda Öztürk ve Yelda Öztürk, kadınlar kategorisi Röle branşında Türkiye üçüncüsü olurken, Tekler branşında İse Eda Öztürk ikinci olarakgümüş madalyanın sahibi oldu.

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