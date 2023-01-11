Sakarya, U-18 basketbol şampiyonu

Sakarya Büyükşehir basketbol takımı Sakarya U-18 Erkekler Ligi'nde şampiyon oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Sakarya U-18 Erkekler Ligi final karşılaşmasında Antspor’u72 – 59 mağlup ederek şampiyon oldu.Şampiyon olan Büyükşehir Basketbol takımına madalyalarını ve kupalarını Başkan Ekrem Yüce takdim etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç ve çok sayıda sporsever takip etti. Karşılaşma sonunda şampiyon Büyükşehir Basketbol takımı sporcularına madalyalarını ve kupalarını Başkan Ekrem Yüce takdim etti. Başkan Yüce sporcuları tek tek tebrik ederek şampiyonaya katılan tüm takımlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.