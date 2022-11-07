Sakarya taraftarının önünde İzmir’i rahat geçti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hentbol liginin 7. haftasında konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 42-25’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yapılan çekilişle 3 kişi bisiklet sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 7. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı’nı konuk etti.

Serdivan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı çok sayıda sporseverin yanı sıra Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ile Büyükşehir bürokratları yakından takip etti.

Karşılaşmaya Taner Günay, Oğulcan Güney, Ramazan Döne, Dusan Tadic, Yuri Babenkov, Muhammed Miri ve Onur Ersin yedilisiyle başlayan Büyükşehir, mücadelenin ilk devresini 21-14 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında taraftarının da desteğini arkasına alan Büyükşehir, sahadan 42-25’lik skorla galip ayrıldı. Büyükşehir’de Oğulcan Güney, 8 sayıyla galibiyetin en önemli isimlerinden biri oldu.

Karşılaşmanın ardından yapılan çekilişle 3 kişi bisiklet sahibi oldu.