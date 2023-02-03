Sakarya, Spor Toto'yu evinde devirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hentbol liginin 15. haftasında konuk ettiği Spor Toto’yu 33-25’lik skorla mağlup etti. Bu skorla Büyükşehir, 12. galibiyetini elde ederken, takım kaptanı Ramazan Döne 13 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 15. haftasında Spor Toto ile karşılaştı. Serdivan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı çok sayıda sporseverin yanı sıra Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç da yakından takip etti. Ligde topladığı 23 puanla 3. sırada yer alan Büyükşehir Belediyesi, taraftarlarının önünde kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Karşılaşmaya Taner Günay, Sedat Yıldırım, Ramazan Döne, Muhammed Miri, Dusan Medic, Çetin Çelik ve Oğulcan Güney yedilisiyle başlayan Büyükşehir, ilk devreyi 14-12 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci devresinde de üstünlüğünü koruyan, taraftarlarının desteğiyle farkı daha da açan Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı, sahadan 33-25 üstün ayrılarak ligdeki 12. galibiyetini elde etti. Büyükşehir’de takım kaptanı Ramazan Döne, bulduğu 13 sayı ile galibiyete önemli katkı sağlarken, maçın da en skorer oyuncusu oldu.