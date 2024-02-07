Sakarya şampiiyonada nefesleri kesti

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü güreşçileri, U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak takım halinde üçüncü oldu.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından ilimizde düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Büyükşehir Belediye Spor rüzgârı esti.

Serdivan Spor Salonu’nda düzenlenen Hakkı Başar U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 3 altın 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazanan Sakarya Ekibi üçüncü oldu.

ÖNEMLİ BAŞARILAR

Şehrimize madalya kazandıran Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularından 63 kg sikletinde Enes Ülkü Türkiye Şampiyonu, 67 kg sikletinde Ramazan Can Aktaş Türkiye Şampiyonu, 87 kg sikletinde Hamza Sertcanlı Türkiye Şampiyonu olurken 72 kg sikletinde Muhammed Ali Göçmen bronz madalya, 77 kg sikletinde Alkan Akar bronz madalya

82 kg sikletinde Yiğit Hamza Sarı bronz madalya kazandı.