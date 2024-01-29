Sakarya rüzgar gibi esti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Ampute Futbol 1. Ligi’nin ilk yarısını evinde aldığı 12-1’lik farklı Adana galibiyetiyle kapattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Ampute Futbol 1. Ligi’nde fırtına gibi esiyor. Büyükşehir ekibi, Futbol Ampute 1. Ligi ilk yarısının son maçında Adana Ampute Futbol kulübünü Yeni Sakarya Stadı yanındaki komplekste misafir etti.

Halı Sahası’nda misafir eden Büyükşehir ekibi, mücadeleyi 12-1’lik farklı bir galibiyetle tamamladı. Maçta yüksek bir tempoyla bariz üstünlüğü ele geçiren Büyükşehir’in futbolcuları her iki yarıda da rüzgâr gibi esti.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Büyükşehir Bedensel Engelliler Futbol Takımı’nın gollerini 2 ve 31. dakika Ali, 6 ve 8 dakika Doğanay, 25 ve 27.dakika Nurettin, 29 dakika Mustafa, 35.dakika Baran, 37 ve 39 dakika Hüseyin attı. Rakibin tek golü ise 15.dakika Muhammed’ten geldi.

Büyükşehir ekibi, aldığı bu galibiyetle ikinci yarıya hazırlık sürecine moralle girerek “şampiyonluk” iddiasını güçlendirdi.

ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Büyükşehir Ampute Takımı Kulübü Başkanı Başkan Cemil Yıldırım, maç sonu yaptığı açıklamada “Bu yolun sonu şampiyonluk” vurgusu yaparak şöyle dedi: “Oynadığımız futbol bizi çok memnun etti. 2. Yarı için yaptığımız 2 süper star transferler ile şampiyonluğa doğru yürüyeceğiz. Kötü hava şartlarına rağmen tribünlerde yerini alıp bizi destekleyen seyircilerimize, her zaman desteklerini gösteren Başkanımız Sn. Ekrem Yüce’ye tüm şehre teşekkür ederiz” dedi.