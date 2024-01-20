Sakarya potasında vefa galibiyeti: 83-73

Türkiye Basketbol 2. Ligi 9. hafta karşılaşmasında Vefa Basketbol takımını konuk eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 83-73’lük skorla galip ayrıldı.SAKARYA (İGFA) - Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Kaptan Cihan Amasyalı, Fırat Töz, Anıl Sungur, Berat Kazım Gümüş ve Adnan Hepgür ilk 5’i ile çıkan Büyükşehir basketbol, karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-14’lük skorla önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hızlı hücumlarla farkı iyice açan Sakarya Büyükşehir, devre arasına 23 sayı farkla önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da temposunu düşürmeyen Büyükşehir basketbol mücadeleden 83-73’lük skorla galip ayrıldı.

Sakarya Büyükşehir adına karşılaşmada 13 sayı atan Murat Kaan Enlioğlu ve Kaptan Cihan Amasyalı galibiyeti getiren isimler oldu.