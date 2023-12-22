Sakarya potada ilk yarının son maçına çıkacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi basketbol takımı ilk yarının son maçına İstanbul’da çıkıyor.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi 7. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Basketbol, 23 Aralık Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne konuk olacak.
Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak.
Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 7. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne konuk olacak. 23 Aralık Cumartesi günü Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak. İlk yarının son karşılaşmasına çıkacak Büyükşehir Basketbol, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ligde 5. sırada bulunuyor. Rakip İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 5 galibiyetle liderin hemen ardında ikinci sırada bulunuyor. Büyükşehir basketbolda tek hedef ilk yarıyı galibiyetle kapatmak olacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|16
|43
|2. Galatasaray
|16
|43
|3. Kayserispor
|16
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|16
|26
|6. Rizespor
|16
|25
|7. A.Demirspor
|16
|24
|8. Antalyaspor
|16
|24
|9. Kasımpasa
|16
|22
|10. Hatayspor
|16
|19
|11. Ankaragücü
|16
|19
|12. Başakşehir
|16
|18
|13. Sivasspor
|16
|18
|14. Karagümrük
|16
|17
|15. Alanyaspor
|16
|17
|16. Gaziantep FK
|16
|16
|17. Konyaspor
|16
|15
|18. Samsunspor
|16
|15
|19. Pendikspor
|16
|13
|20. İstanbulspor
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|39
|2. Kocaelispor
|16
|33
|3. Göztepe
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|16
|29
|5. Sakaryaspor
|16
|29
|6. Gençlerbirliği
|16
|27
|7. Bodrumspor
|16
|26
|8. Ahlatçı Çorum FK
|16
|24
|9. Boluspor
|16
|22
|10. Erzurumspor
|16
|19
|11. Ümraniye
|16
|19
|12. Keçiörengücü
|16
|19
|13. Manisa FK
|16
|18
|14. Adanaspor
|16
|16
|15. Şanlıurfaspor
|16
|15
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|16
|13
|18. Giresunspor
|16
|9
|19. Altay
|16
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|39
|2. Liverpool
|17
|38
|3. Aston Villa
|17
|38
|4. M.City
|17
|34
|5. Tottenham
|17
|33
|6. Newcastle
|17
|29
|7. M. United
|17
|28
|8. Brighton
|18
|27
|9. West Ham United
|17
|27
|10. Chelsea
|17
|22
|11. Fulham
|17
|21
|12. Brentford
|17
|19
|13. Wolves
|17
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|18
|18
|16. Everton
|17
|16
|17. Nottingham Forest
|17
|14
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Barcelona
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|17
|35
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|18
|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|17
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
|17. Cadiz
|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5