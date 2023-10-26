Son Dakika

Sakarya potada hazırlıkta fark attı: 93-65

SPOR 26.10.2023, 14:11
Sakarya potada hazırlıkta fark attı: 93-65

Bu yıl Erkekler Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Basketbol Ekibi sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında evinde ağırladığı High Touch’u 93-65 mağlup etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam EDERKEN, aynı ligdeki rakiplerinden High Touch ile hazırlık maçında karşılaştı.

Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 28-14 önde tamamlayan Büyükşehir Basketbol takımı, ikinci çeyreği 43-29 önde tamamlayarak ilk yarıda skor üstünlüğünü eline aldı.

Maçın üçüncü çeyreğinde’de üstünlüğü elden bırakmayarak 70-46 önde tamamlayan Büyükşehir karşılaşmayı 93-65’lik skorla bitirdi ve parkeden galip ayrıldı.

Sakarya Büyükşehir adına Bekir Karlı Büyükşehir’in en skorer ismi oldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 24
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Chelsea 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 26
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 7
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3