Sakarya pehlivanlarından gurur tablosu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş Sporcuları, 62. Geleneksel Kurtdere Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde, toplam 4 güreşçi ile çeşitli dallarda dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Balıkesir’de düzenlenen 62. Geleneksel Kurtdere Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katılan pehlivanlar çekişmeli geçen müsabakalarda çeşitli dallarda dereceler elde etti. 85 baş kategori olmak üzere 2 bin 565 pehlivanın katıldığı organizasyonda, büyük orta boyda Alparslan Tekmen üçüncü, derte büyük boyda Seyit Sert ikinci, derte küçük boyda Caner Baysal birinci ve yine aynı boyda Emirhan Yücel üçüncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada sporcular kutlanarak, “Ata sporumuz olan yağlı güreşlerde bizleri üst üste gururlandıran pehlivanlarımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu yıl yapılan tüm organizasyonlarda en özel başarılar elde ederek, gerek kulübümüzü gerekse şehrimizi güreş alanında söz sahibi yapmanın gururunu yaşıyoruz. Her geçen gün kendini geliştiren ve yeni başarılara imza atan spor kulübümüz, önümüzdeki süreçte de başarılarına yenilerini eklemeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.