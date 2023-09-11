Sakarya'nın pedalları madalyaya doymuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcuları, Karabük’te gerçekleştirilen Yenice Kupası Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı ve Türkiye Maraton Dağ Bisikleti Şampiyonası’na katılan sporcular,çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve derece elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları, Karabük’te gerçekleştirilen Yenice Kupası Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı ve Türkiye Maraton Dağ Bisikleti Şampiyonası’na katıldı.9kategoride toplamda 132 sporcunun katıldığı yarışlarda, temsilcilerimiz çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve derece elde etti.

9 kategoride toplamda 132 sporcunun katıldığı yarışlarda, Büyük Erkekler Uluslararası XCO yarışında Furkan Akçam ikinci olarak podyumda yer alan tek Türk sporcu oldu.Büyük Kadınlar Uluslararası XCO yarışında ise Azize Bekarikinci olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

ŞAMPİYONLUK FORMALARI BÜYÜKŞEHİRLİ PEDALLARIN

Birbirinden zorlu heyecan dolu anlara sahne olan yarışlarda, Büyük Erkekler Maraton Türkiye Şampiyonası yarışlarında Furkan Akçam birinci olarak bir sezon boyunca Maraton yarışlarında taşıyacağı şampiyonluk formasını kazanmayı başardı.Aynı yarışta Emre Yuca iseikinci olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şampiyonada bir başarı da Azize Bekar’dan geldi. Büyük Kadınlar Maraton Türkiye Şampiyonası yarışına katılanbaşarılı sporcu,birinci olarak yine Türkiye şampiyonu formasını kazandı. 8-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlara sporseverlerin ilgisi oldukça yoğun oldu.