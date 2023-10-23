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Sakarya'nın kano takımı Muğla’da podyuma çıktı

SPOR 23.10.2023, 14:24
Sakarya'nın kano takımı Muğla’da podyuma çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kano takımı sporcuları, Muğla’da düzenlenen Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası ve Milli Takım Test Yarışları’nda boy gösterdi. 21 takımdan 105 sporcunun katıldığı yarışlarda, temsilcilerimiz takım halinde üçüncü olmayı başardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano takımı sporcuları, Muğla Köyceğiz’de düzenlenen Kano Cumhuriyet Kupası ve Milli Takım Test Yarışları’na katıldı.

200, 500 ve 2 bin metrelik parkurlarda düzenlenen yarışlara, 21 takımdan 105 sporcu katıldı. Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası Yarışları’nda mücadele eden sporcularımızdan Taha Erkan Usta, K1-500 ve K1-200 metrede birincilik elde ederken, Ali Yağız Aykaç, K1-200 metrede birinci ve Fahri Ayvaz, K1-200 metrede ikinci olmayı başardı.

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan yarışlarda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 21 takımın arasından takım olarak üçüncü oldu.

Bir diğer yarış olan Milli Takım Test Yarışları’nda ise, İdris Şentürk, Yağız Efe Şahin, Muhammet Emin Sulak ve Taha Erkam Usta Milli Takıma kalmayı başardı.

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