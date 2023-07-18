Sakarya'nın hentbolda Avrupa rakibi belli oldu

Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı’nınEHF EuropeanCup’ta rakibi belli oldu. EHFEuropean Cup 2. turda Norveç temsilcisi SandefjordHandball ile karşı karşıya gelecek olan Sakarya, ilk maçını 14-15 Ekim tarihlerinde Norveç'te oynayacak.SAKARYA (İGFA) - Bu yıl Sakarya'yı ve Türkiye'yi EHF EuropeanCup’ta temsil edecek Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı’nın rakibi belli oldu.

EHF European Cup 2. turda Norveç temsilcisi SandefjordHandball ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz, ilk maçını 14-15 Ekim tarihlerinde Norveç'te oynayacak.

Müsabakalara mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak olan temsilcimiz, rövanş karşılaşmasını ise 21-22 Ekim tarihlerinde Sakarya'da oynayacak.