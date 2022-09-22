Sakarya'nın hentbol takımına coşkulu karşılama

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Aydın Gürdamar Ortaokulu’nda bir söyleşiye katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, teknik heyet ve sporcular öğrencilerin sorularına cevap verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Aydın Gürdamar Ortaokulu’nda bir söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa, Sportif Direktör Burçin Albayrak, Baş Antrenör Mehmet Fatih Işık, Yardımcı Antrenörler Tevfik Karagözoğlu ve Metin Güner katılırken, oyunculardan ise takım kaptanı Taner Günay, Emre Gümüştaş, Sadık Emre Herseklioğlu ve Mohammed Miri yer aldı. Öğrencilerin sorularını cevaplayan teknik heyet ve sporcular, programın sonunda miniklere hediye edilen atkılara tek tek imza attı.

Hentbol ve spora dair her şeyin konuşulduğu söyleşinin Müdür Yardımcısı Muharrem Aktulan tarafından çiçek takdim edildi.

Söyleşide öğrencilere tavsiyelerde bulunan Baş Antrenör Mehmet Fatih Işık, profesyonel bir sporcu olmanın yollarına vurgu yaptı.

"Gelecekte iyi bir sporcu olmak istiyorsanız, kesinlikle disiplinli bir hayat seçmeli ve en önemlisi de özellikle beden eğitimi hocalarınızın tavsiyelerine sıkı sıkı uymalısınız" diyen Işık, "Şunu çok iyi bilmeliyiz ki profesyonellik tüm parçaların bir arada doğru şekilde toplanmasıyla oluşan bir olgudur. Sizler iletişim, uygulama, disiplin konusunda tüm parçaları doğru şekilde uygularsanız başarı mutlaka kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Süper Lig'de mücadele eden takım hakkında da bilgiler veren Işık, 19 kişilik A takım ve 60 kişilik alt yapıyla birlikte toplamda 80 sporcudan oluştuklarını belirterek, "Bu yıl sizlerin de desteğiyle birlikte inşallah şampiyonluğu hedefliyoruz. Çok iyi bir tempo yakaladığımıza inanıyorum" dedi.