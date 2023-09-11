Sakarya'nın boksörleri Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü boks sporcuları Ümmü Gülsüm Hisar ve Hüsna Önür, U22 Türkiye Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi boks sporcuları, Kocaeli’de gerçekleştirilen U22 Türkiye Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası’nda kürsüyü boş bırakmadı.

03-09 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, 63 kilogramda Ümmü Gülsüm Hisar ve 81 kilogramda Hüsna Önür Türkiye üçüncüsü oldu.