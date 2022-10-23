Sakarya ligin 5. haftasını da kayıpsız geçti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hentbol liginin 5. haftasında konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni 33-29 skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Büyükşehir ligde oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı ve liderliğini sürdürdü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 5. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı’nı konuk etti.

Serdivan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı çok sayıda sporseverin yanı sıra Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç da takip etti. Ligde yoluna kayıpsız olarak devam eden Büyükşehir, Trabzon engelini de geçerek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya Taner Günay, Oğulcan Güney, Sedat Yıldırım, Muhammed Miri, MılosLojanıcıc ve Emre Gümüştaş yedilisiyle başlayan Büyükşehir, mücadelenin ilk devresini 17-10 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında skor avantajıyla birlikte rakibine öne geçme fırsatı vermeyen Büyükşehir, sahadan 33-29’luk skorla galip ayrıldı. Büyükşehir’de Muhammed Miri 8 sayıyla galibiyetin en önemli isimlerinden biri oldu. Bu sonuçla birlikte Büyükşehir, ligde ilk 5 haftayı kayıpsız geçmeyi başardı.