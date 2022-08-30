Sakarya kürek takımından çifte gurur

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kürek Takımı, Adıyaman’da gerçekleştirilen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası’nda çeşitli kategorilerde derece elde etti. Alınan sonuçların ardından Milli takıma seçilen sporculardan Nisan İpar ise adeta çifte mutluluk yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kürek Takımı, elde ettiği derecelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Adıyaman’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası’na katılan temsilcilerimiz çeşitli kategorilerde derece elde etti.

Temponun yüksek olduğu şampiyonada, Büyükşehir sporcularından Nisan İpar ve Beyza Kurtulmuş, Yıldız Kadınlar 2x (iki çifte) kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Erkekler kategorisinde de kürsüyü boş bırakmayan Kürek takımı, Ömer Ahmet Altun ve Muhammed Efe Yılmaz ile Yıldız Erkekler 2x (iki çifte) kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Alınan başarılı sonuçların ardından Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kadınlar Kategorisinde Türkiye 2. Ligi kupasını kazandı.

Şampiyonada başarılı sonuçlar elde ederek Milli takıma seçilen Nisan İpar, 10-11 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek olan Gençler Balkan Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Milli takım bünyesinde mücadele verecek olan temsilcimiz, çok özel bir mutluluk yaşadığını ifade ederek, “Her şeyden önce burada takım olarak başarı elde etmek benim için oldukça önemli. Bizler bu şampiyonaların öncesinde çok sıkı bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Gerek takım arkadaşlarım gerekse antrenörümüzle birlikte kazandığımız takım ruhu başarılarımızda en büyük etkenlerden birisi oluyor. Ümit ediyorum Milli takım bünyesinde katılacağım Balkan Şampiyonası’ndan da hem kulübümüzü hem de şehrimizi gururlandıracak bir derece ile döneceğim” diye konuştu.