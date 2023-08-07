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Sakarya kano takımı şampiyonaya damga vurdu

SPOR 07.08.2023, 13:43
Sakarya kano takımı şampiyonaya damga vurdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano sporcuları, Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu.SAKARYA (İGFA)  - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’na katılan temsilcilerimiz, gösterdikleri performansla adeta şampiyonaya damga vurdu.

9 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalyanın kazanıldığı şampiyonada, temsilcilerimiz büyük erkekler ve genç erkekler kategorisinde takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonada, sporcuların elde ettiği dereceler şu şekilde sıralandı;

K1-1000 Metre Mustafa Özmen ikinci
K1-200 Metre Mustafa Özmen üçüncü

K2 Büyük Erkekler Mustafa Özmen ve Fahri Ayvaz    
K2-1000 birinci
K2-500birinci
K2-200birinci

Mertcan Sulak ve İdris Şentürk
K2-1000 üçüncü
K2-500üçüncü
K2-200üçüncü

K4 500 metredeMertcan Sulak, İdris Şentürk, Mustafa Özmen ve Fahri Ayvazbirincilik elde etti.

Genç Erkekler
Taha Erkam Usta
K1-1000 Metre birinci
K1-500 Metre birinci
K1-200 Metre birinci

Taha Erkam Usta ve Yağız Efe Şahin
K2-1000 ikinci
K2-500 ikinci
K2-200 ikinci

Yıldız Erkekler
Ali Yağız Aykaç
K1-200 Metre ikinci
K2-1000 Metre ikinci
K2-500 Metre ikinci
K2-200 Metre ikinci

Ali Yağız Aykaç, Ali Kemal Yükdağ, Mustafa Arsın ve Burak Girik K4-500 metrede ikincilik elde etti.

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