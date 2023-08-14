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Sakarya hentboluna Karaçay Türkü transfer
SPOR 14.08.2023, 14:54
Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı aslen Karaçay Türkü olan 2004 doğumlu sağ oyun kurucu RedzhepDzhurtubaev’i kadrosuna kattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı son olarak ViktorStavropol takımda forma giyen sağ oyun kurucu RedzhepDzhurtubaev’i kadrosuna kattı.
Aslen Karaçay Türkü olan Dzhurtubaev, 2021 yılında gerçekleştirilen U17 Plaj Hentbol Avrupa Şampiyonasında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
2004 doğumlu genç oyun kurucu hücum organizasyonlarındaki dikine birebir pozisyonlarda etkisiyle göz dolduruyor.
Dzhurtubaev, geçtiğimiz hafta sonu Sakarya’da düzenlenen 2.Ulusal Hentbol Turnuvasında süre almış ve Büyükşehir hentbolun turnuvayı kazanmasında pay sahibi olmuştu.
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