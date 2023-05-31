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Sakarya hentbolde adını finale yazdırdı

SPOR 31.05.2023, 17:21
Sakarya hentbolde adını finale yazdırdı

Erkekler Hentbol Süper Ligi Play-Off Yarı Finalinde Beşiktaş’ı sahasında 36-33 mağlup eden Büyükşehir Hentbol takımı adını Süper Lig finaline yazdırdı.SAKARYA (İGFA) - Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu Play-Off Yarı Final karşılaşmasında sahasında Beşiktaş’ı konuk eden Büyükşehir Hentbol, mücadeleyi 36-33 kazanarak seride durumu 2-1 yaptı ve adını finale yazdırdı.

Dün oynanan mücadeleyi kazanarak seriyi son maça taşıyan Büyükşehir Hentbol, Serdivan Spor Salonunda oynanan serinin son maçını taraftarı önünde kazandı. Adını Süper Lig finaline yazdıran Büyükşehir Hentbol’un finaldeki rakibi ise normal sezonu lider bitiren Beykoz Belediyesi oldu.

İKİNCİ YARI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Karşılaşmaya Taner Günay, Oğulcan Güney,Sedat Yıldırım,Mohammed Mırı,Ramazan Döne ve Çetin Çelik 7’lisi ile başlayan Büyükşehir Hentbol, mücadelenin ilk yarısını 18-15 önde bitirdi. İkinci yarı kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı Kaptan Ramazan Döne ve Onur Ersin’in etkili oyunuyla 36-33 kazandı ve finale yükseldi. Mücadelede Büyükşehir adına Kaptan Ramazan Döne attığı 10 golle takımın en skorer ismi olurken Çetin Çelik ise 5 golle galibiyete katkı verdi. Karşılaşma sonunda tüm takım sevinç halkası oluşturdu ve galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi ve çok sayıda taraftar takip etti.

İLK TEBRİK BAŞKAN YÜCE’DEN

Karşılaşma sonunda tüm takımı ve teknik heyeti tebrik eden Başkan Ekrem Yüce duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Süper Lig’de yer aldığı ilk sezonda finale yükselme başarısı gösteren hentbol takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Bugün burada son Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş’ı saf dışı bırakarak finale yükseldiler. Şehrimizi gururlandırdılar. İnşallah bu güzel sezonun sonunda şehrimize şampiyonluk kupasını getirecekler. Bugün hentbol takımımızı yalnız bırakmayan tüm Sakaryalılara da teşekkür ediyorum. Final serisinde de tüm Sakarya’yı hentbol takımının yanında olmaya davet ediyorum”

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