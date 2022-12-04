Sakarya hentbolda zirve takibini bırakmıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hentbol ligi ilk devresinin son maçındakonuk ettiği Ankaragücü’nü 33-26’lık skorla mağlup etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi ilk devresinin kapanış maçında Ankaragücü’nü konuk etti.

Serdivan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve çok sayıda sporsever takip etti. Ligde 17 puanla 3’ncü sırada yer alan Büyükşehir, Ankaragücü engelini de aşarak zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmaya Doğukan Karatay, Oğulcan Güney, Muhammed Miri, MilosLojanicic, Onur Ersin, Sedat Yıldırım ve YuriBabenkov yedilisiyle başlayan Büyükşehir, mücadelenin ilk devresini 20- 13 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında skor avantajıyla birlikte taraftarlarının da desteğini arkasına alan Büyükşehir, rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve sahadan 33-26 galip ayrıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, galibiyetin ardından teknik ekip ve sporcuları tebrik ederek, “Ligin ilk devresini bugünkü galibiyetle tamamladık. Ligin iddialı ekiplerinden biriyiz. Hedefimiz bu sene şehrimize kupa kazandırmak. İnşallah ligin ikinci devresinde de başarıyla şehrimizi temsil etmeye devam edeceğiz” dedi. Yüce, karşılaşmaya ilgi gösteren sporseverlere de teşekkür etti.