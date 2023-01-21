Sakarya hentbolda rakiplerine şans tanımıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hentbol liginin 13. haftasında konuk ettiği Mihalıççık Spor Kulübü’nü 38-29’luk skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından 10’ncu galibiyetine uzanan Büyükşehir zirve takibini sürdürdü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 13. haftasında Mihalıççık Spor Kulübü’nü konuk etti. Serdivan Spor Salonu’nda çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşmayı Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ile daire başkanları da yakından takip etti. Ligin ilk devresinde 12 karşılaşmada 9 galibiyet 1 beraberliği bulunan Büyükşehir, Mihalıççık’ı mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Büyükşehir’den farklı galibiyet

Karşılaşmaya Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Dusan Medic, İbrahim Bircan, Sedat Yıldırım ve Oğulcan Güney yedilisiyle başlayan Büyükşehir, saha ve seyircisinin önünde karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk devreyi 18-13 önde tamamladı. Skor avantajını da elinde bulunduran Büyükşehir, mücadelenin ikinci devresinde de etkili oyununu sürdürerek parkeden 38-29 galibiyetle ayrıldı. Ligdeki galibiyet sayısını 10’a çıkaran Büyükşehir’de Oğulcan Güney bulduğu 7 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, skora 9 oyuncu katkı sağladı.