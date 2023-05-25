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Sakarya hentbolda hedef kupa!

SPOR 25.05.2023, 14:11
Sakarya hentbolda hedef kupa!

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi Play-Off yarı finali ilk maçında 26 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 18.45’te başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu Play-Off yarı finali ilk karşılaşmasında 26 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşılaşacak.

Süleyman Seba Spor Salonunda oynanacak mücadele saat 18.45’te başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmaya hazırlıklarını tam kadro olarak sürdüren Büyükşehir Hentbol’dabaşantröner Mehmet Fatih Işık ile hentbolcular Taner Günay ve İbrahim Bircan mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirmelerine spora ve sporcuya verdikleri desteklerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Kulüp Başkanı Cevat Ekşi’ye teşekkür ederek başlayan Başantrenör Mehmet Fatih Işık, “Süper ligdeki ilk sezonumuzda gerçekten çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Normal sezonu ligde ikinci bitirdik. Play-Off çeyrek finalinde ise Eskişehir ekibi Mihalıcçık takımını eleyerek yarı finale yükseldik. Bu sonuçla gelecek sezon ülkemizi ve şehrimizi Avrupa’da temsil etme hakkı kazandık. Şimdi önümüzde önemli bir yarı final maçı var. Ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş ile finale yükselme mücadelesi vereceğiz. İlk maçı deplasmanda 26 Mayıs Cuma günü ikinci maçı ise evimizde 30 Mayıs Salı günü oynayacağız. Bu eşleşmede saha avantajı bizde olacak. Olası üçüncü maçı yine evimizde 31 Mayıs’ta oynayacağız” dedi.

SIRADA ŞAMPİYONLUK KUPASI VAR

Başantrenör Mehmet Fatih Işık, “Heyecanımız ve motivasyonumuz yüksek. Yarı final maçına fiziksel ve taktiksel olarak iyi hazırlanıyoruz. Takım olarak inandık ve kenetlendik. Zorlu geçecek yarı final mücadelelerinde isteğimizi ve motivasyonumuzu kontrol ederek, daha doğru oynayan taraf olup seriyi kazanmak istiyoruz. Amacımız ilk maçı kazanıp ikinci maçta seyircimizin önünde galip gelerek finale yükselmek. Tüm Sakarya halkını bu zorlu yarı final mücadelelerinde bizlere destek vermeye davet ediyoruz. Bizler ilk yılımızda koyduğumuz büyük hedeflerden ilki olan Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ettik. Sırada bu güzel şehre bir şampiyonluk kupası kazandırmak var” diye konuştu.

Takımın milli kalecisi Taner Günay ise, “Beşiktaş bu yıl Türkiye Kupası’nı kazanmış bir takım. Ne kadar ciddi bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Bu nedenle antrenmanlarda sıkı çalışıyoruz. Elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacak ve hedeflediğimiz şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacağız. Bu önemli seride Sakarya’mızı Serdivan Spor Salonuna bizleri desteklemeye davet ediyoruz” dedi.

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