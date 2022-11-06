Sakarya hentbolda galibiyet için parkeye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 7. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı’nı konuk edecek. 7 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma sonunda 3 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 7. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı’nı konuk edecek. 7 Kasım Pazartesi günü Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmaya sporseverler ücretsiz bir şekilde giriş yapabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, yeni haftanın ilk gününde oynanacak karşılaşmaya tüm sporseverlerin davetli olduğu ifade edilerek, zorlu karşılaşmada taraftar desteğinin önemine dikkat çekildi.