Sakarya hentbol son şampiyonunu devirdi!

Erkekler Hentbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında son şampiyon Beykoz Belediyesi’ne konuk olan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı kıyasıya geçen mücadeleyi 31-33 kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı.SAKARYA (İGFA) -Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleye Doğukan Karatay,Kerem Yontar,Ramazan Döne, Mohammed Miri,JoelSimon Huesmann,Onur Ersin ve Samet Kanberoğlu 7’lisi ile başlayan Büyükşehir ilk yarıyı 15-14 geride bitirdi.

İkinci yarı düzenli savunması ve hızlı hücumlarda bulduğu gollerle skorda üstünlüğü sağlayan Büyükşehir son saniyelere kadar başa baş geçen mücadeleyi 31-33’lük skorla kazandı. Büyükşehir’de genç kaleci Doğukan Karatay yaptığı birçok kurtarışla maçın yıldız isimlerinden biri olurken Kaptan Ramazan Döne attığı 12 golle maçın en skoreri, İlkan Keleşoğlu ise attığı 7 golle takımın kazanmasında önemli pay sahibi oldu.