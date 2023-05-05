Sakarya hentbol sezonunu Ankara’da tamamlıyor
Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonunun 22. hafta karşılaşmasında Ankaragücü’ne konuk oluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonunun 22. hafta karşılaşmasında Ankaragücü’ne konuk oluyor. 6 Mayıs Cumartesi günü Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde saat 17.00’de başlayacak karşılaşma sonrası ligde normal sezon maçları tamamlanmış olacak.
PLAY-OFF’LAR 11-17 MAYIS’TA
İlk 8 takımın Play-Off mücadelelerine katılacağı ligde Büyükşehir Hentbol 16 galibiyet 1 beraberlik alarak topladığı 33 puanla 2. sırada yer alıyor. Ankaragücü karşısında kazanması halinde Büyükşehir Hentbol ligi 7. sırada tamamlayan takımla Play-Off mücadelesi verecek.
Play-Off’ta çift maç usulüyle 2 maç kazananın yarı finale yükseleceği mücadeleler 11-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Olası üçüncü karşılaşma ise 18 Mayıs’ta Sakarya’da oynanacak. Büyükşehir hentbol yarı finale yükselmesi halinde ise çapraz eşleşmeden normal sezonu 3.-6. bitiren takımların oynayacağı Play-Off karşılaşmasının kazananıyla finale çıkma mücadelesi verecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|30
|51
|6. Kayserispor
|31
|48
|7. Konyaspor
|31
|45
|8. Trabzonspor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|30
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Göztepe
|33
|57
|7. Bodrumspor
|33
|55
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|33
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|79
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|33
|63
|5. Liverpool
|34
|59
|6. Brighton
|32
|55
|7. Tottenham
|34
|54
|8. Aston Villa
|34
|54
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|33
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16