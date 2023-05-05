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Sakarya hentbol sezonunu Ankara’da tamamlıyor

SPOR 05.05.2023, 13:53
Sakarya hentbol sezonunu Ankara’da tamamlıyor

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonunun 22. hafta karşılaşmasında Ankaragücü’ne konuk oluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonunun 22. hafta karşılaşmasında Ankaragücü’ne konuk oluyor. 6 Mayıs Cumartesi günü Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde saat 17.00’de başlayacak karşılaşma sonrası ligde normal sezon maçları tamamlanmış olacak.

PLAY-OFF’LAR 11-17 MAYIS’TA

İlk 8 takımın Play-Off mücadelelerine katılacağı ligde Büyükşehir Hentbol 16 galibiyet 1 beraberlik alarak topladığı 33 puanla 2. sırada yer alıyor. Ankaragücü karşısında kazanması halinde Büyükşehir Hentbol ligi 7. sırada tamamlayan takımla Play-Off mücadelesi verecek.

Play-Off’ta çift maç usulüyle 2 maç kazananın yarı finale yükseleceği mücadeleler 11-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Olası üçüncü karşılaşma ise 18 Mayıs’ta Sakarya’da oynanacak. Büyükşehir hentbol yarı finale yükselmesi halinde ise çapraz eşleşmeden normal sezonu 3.-6. bitiren takımların oynayacağı Play-Off karşılaşmasının kazananıyla finale çıkma mücadelesi verecek.

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 31 65
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 30 51
6. Kayserispor 31 48
7. Konyaspor 31 45
8. Trabzonspor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Gaziantep FK 30 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 30 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Sakaryaspor 34 59
5. Eyüpspor 34 59
6. Göztepe 33 57
7. Bodrumspor 33 55
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 33 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 33 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 33 79
2. Arsenal 34 78
3. Newcastle 33 65
4. M. United 33 63
5. Liverpool 34 59
6. Brighton 32 55
7. Tottenham 34 54
8. Aston Villa 34 54
9. Brentford 34 50
10. Fulham 34 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 33 39
13. Bournemouth 34 39
14. Wolves 34 37
15. West Ham United 34 34
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 34 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 33 52
7. Girona 33 47
8. Athletic Bilbao 33 47
9. Rayo Vallecano 33 46
10. Osasuna 33 44
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 33 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 33 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 33 16