Sakarya hentbol liderliğini Beşiktaş’tan aldı

Sakarya Erkekler Hentbol Süper Ligi,ertelenen13. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş’a konuk olan Büyükşehir Hentbol43-38’lik skorla galibiyete uzandı ve liderliği rakip takımdan aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi 16. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş’a konuk oldu.

Ekibimiz Süleyman Seba Salonu’nda oynanan mücadeleye Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Mohammed Miri, DarkoStevanovıc, Onur Ersin ve Oğulcan 7’lisi ile başladı.

Mücadelenin ilk yarısında hızlı hücumlarda bulduğu fırsatları değerlendiren Büyükşehir Hentbol devre arasına 21-18 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı hücum ataklarıyla başlayan Büyükşehir Hentbol, rakibini 43-38’lik skorla geçerek ligdeki 14. galibiyetini elde etti.

Büyükşehir’in tecrübeli oyuncusuRamazan Döneattığı23 gollemaçın yıldız ismi oldu. Süper Lig’deki temsilcimiz aldığı galibiyetle lider Beşiktaş’ı liderlik koltuğundan ederek zirveye adını yazdırdı.