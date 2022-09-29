Sakarya galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Sakarya'da tarihinde ilk kez mücadele ettiği Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne 3’te 3 yaparak harika bir başlangıç yapan Büyükşehir, ligin köklü camialarından Spor Toto’ya konuk oluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne 3’te 3 yaparak harika bir başlangıç yaptı.

Beykoz Belediyesi, Mihalıççık ve Ümraniye Belediyesi’ni mağlup eden Büyükşehir, bu hafta hentbol liginin güçlü ekiplerinden Spor Toto’ya konuk olacak. Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan baş antrenör Mehmet Fatih Işık, takımına güvendiğini ve galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade etti.

Baş antrenör Mehmet Fatih Işık, “Cumartesi günü ligimizin köklü ekiplerinden birisi olan Spor Toto ile karşılaşacağız. Takımımızda güzel bir birliktelik var, moral ve motivasyonumuz çok iyi. Hafta boyunca sıkı bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Teknik ekip ve oyuncularımız önemli maç öncesi kenetlendi. Çalışmalarımızı sahada en iyi şekilde uygulayıp, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Galibiyet serisini sürdürerek, Sakarya’yı hentbol liginde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

Takımın saha içinde yakaladığı oyun performansını da değerlendiren Işık, Cumartesi günü oynanacak maçta galip gelerek milli takım arasında mutlu şekilde girmek istediklerini söyledi.