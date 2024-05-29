Sakarya dev ekran kuracak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor’un 30 Mayıs Perşembe akşamı Adana’da Bodrumspor ile oynayacağı play-off final maçı için Demokrasi Meydanı'na dev bir ekran kuracak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor’un 30 Mayıs Perşembe akşamı Adana’da Bodrumspor ile oynayacağı play-off final maçı için Demokrasi Meydanı'na dev bir ekran kuracak.SAKARYA (İGFA) - Final karşılaşmasının hafta içi güne denk gelmesi ve 800 kilometre mesafe uzaktaki Adana’da oynanacak olması sebebiyle Sakaryasporlu taraftarlara Büyükşehir’den jest geldi.
Mesafenin uzak olması ve işleri sebebiyle finali stadyumda takip edemeyecek olan taraftarlar için Demokrasi Meydanı’nda dev bir ekran kurulacağı açıklandı.
Adana’da yerini alamayacak taraftarlar için Büyükşehir Belediyesi, 30 Mayıs Perşembe akşamı Sakaryaspor’un,Bodrumspor ile oynayacağı play-off final maçı için ekranlar açılacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor taraftarının tek yürek olacağı final akşamında tüm Sakaryalıları meydanda takıma destek olmaya davet etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21