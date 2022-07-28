Sakarya'dan yüzmede çok özel derece

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yüzücü sporcusu Abdulselam Çalkan, Kocaeli’de düzenlenen “Körfezin İki Yakası Bir Araya Geliyor” Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nda, 55-59 yaş grubunda üçüncü oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha eklerken bu kez gelen derece oldukça özel ve anlamlı oldu.

“Körfezin İki Yakası Bir Araya Geliyor” Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nda 55-59 yaş grubunda üçüncü olan Abdulselam Çalkan, sergilediği performansla parmak ısırttı.

Toplam 235 sporcunun katıldığı heyecan verici yarışmalarda, Değirmendere sahilinden Derince sahiline 2650 metre yüzen Çalkan, adeta sporun yaşı olmaz dedirtti. 24 Temmuz’da Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen yarışlara, izleyicilerin ilgisi yoğun oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sporcusunu kutlayarak, “Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak, en anlamlı derecelerimizden birisini daha elde ettik. Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nda, 55-59 yaş grubunda üçüncü olan sporcumuz Abdulselam Çalkan, bizlere çok özel bir mutluluk yaşatmıştır. Her yaştan bireyin spor yapabileceği gerçeğini bir kez daha somut bir şekilde bizlere ispatlayan sporcumuzu en içten duygularımızla kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.