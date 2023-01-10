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Sakarya'dan minderde önemli başarı
SPOR 10.01.2023, 15:40
Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, U23 Grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Çorum’da düzenlenen U23 Grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attı.
5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada mindere çıkan Mükremin Aktaş 60 kilogramda ikinci olurken, 67 kilogramda Serhat Kırık ikinci ve 72 kilogramda Furkan Zırın ise Türkiye üçüncüsü olarak turnuvayı tamamladı.
Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonaya, spor severler yoğun ilgi gösterdi.
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|18
|18
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|18
|15
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|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
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|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
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|18
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|18
|28
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|27
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|18
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|17
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|17
|17
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|18
|17
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|18
|15
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|12
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|P
|1. Barcelona
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|41
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|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
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|16
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|5. Atletico Madrid
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