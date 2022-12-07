Sakarya'dan 'en özel' başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm özel sporcuları Zeynep Çalar ve Mücahit Gülşan, Antalya’da gerçekleştirilen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda farklı kategorilerde dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm özel sporcuları, Antalya’da gerçekleştirilen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’na katıldı. 4-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda, sporculardan Zeynep Çalar 200 ve 400 metre branşında Türkiye Şampiyonu oldu. Heyecan dolu anlara sahne olan şampiyonada bir diğer sporcu Mücahit Gülşanise100 metre branşında şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı sporcularını kutlayarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanında gösterdiğimiz azim ve hassasiyeti aynı zamanda sporcularımız noktasında da taşıyoruz. Ülkemizde özel sporcuların gelişimi ve onların elde ettiği başarılar, bizler için kazanılmış en önemli başarı niteliğindedir. Bu bağlamda özel atletizm sporcularımızdan Zeynep Çalar ve Mücahit Gülşan, Antalya’da gerçekleştirilen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılar hepimizi gururlandırmıştır. Sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.